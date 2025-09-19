Lula diz que voltou a ser candidato porque tem 'compromisso de fé de ajudar o povo pobre'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, em entrevista a um podcast de um canal cristão, que tem "compromisso de fé de ajudar o povo pobre" e que não divide "a sociedade por religião".

"Não tenho hábito de fazer política tentando dividir a sociedade por religião. Tento unir o povo, respeitando todas as religiões, e conversar sobre políticas públicas que o Estado tem que fazer", disse o presidente na entrevista ao programa Papo de Crente, divulgado no início da tarde desta sexta-feira, 19.

A primeira-dama Janja da Silva também participou da entrevista.