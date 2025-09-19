Lula: maioria dos deputados é gente de classe média alta que pouco está ligando para o povo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou, em entrevista a um podcast de um canal cristão, o Congresso Nacional e disse que "a maioria dos deputados não é de trabalhadores, não tem compromisso com trabalhadores, são gente de classe média alta que pouco está ligando pro povo".

Ele também afirmou que "o povo desse país tem de entender que a maioria é pobre" e que "povo pobre tem que saber que a maioria (do País) é pobre e não é possível imaginar que um rico vai fazer por eles o que é preciso fazer".

Lula disse que é preciso ter um "olhar carinhoso para os mais pobres" no exercício da Presidência da República, senão "os ricos ficarão com grande parte do Orçamento".