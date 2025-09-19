Moraes mantém prisão de 'kids pretos' e agente da PF pela trama golpista

No de Hélio Ferreira Lima, a defesa pediu o fim da prisão cautelar alegando que o réu precisa corrigir provas impressas de alunos, candidatos a concursos militares internos no Exército Brasileiro. O parecer foi de que "eventuais inconveniências causadas pela restrição não bastam para garantir a revisão da medida em vigor". Caberia ao acusado adequar o cotidiano à cautelar estabelecida, e não o contrário, escreveu o relator.

Na petição do policial federal Wladimir Matos Soares, a defesa alegou problemas de saúde e mencionou episódios de tromboembolismo pulmonar. Na decisão, Moraes cita laudo que aponta estabilidade no quadro clínico e realização de "tratamento adequado, oferecido pela própria estrutura penitenciária".

Mário Fernandes, general da reserva e ex-chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também seguirá preso. A defesa tentou a substituição da prisão por domiciliar, alegando tratamento desigual em relação a Bolsonaro. Moraes ressaltou que as situações são diferentes e que a prisão do militar está fundamentada em elementos próprios.

Os quatro réus respondem por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e destruição de patrimônio tombado. A denúncia da PGR contra eles foi recebida pela Primeira Turma do STF e, nesta segunda-feira, 15, a PGR pediu a condenação de nove dos dez réus do núcleo dos "kids pretos".

Além de incitar outros militares a aderir à trama golpista, segundo a acusação, o núcleo 3 teria operacionalizado o planejamento conhecido como "Punhal Verde e Amarelo", que previa o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB), então recém-eleitos, e do ministro Alexandre de Moraes.

O objetivo da "tarefa" do grupo, composto pelos "kids pretos" Rodrigo Azevedo, Rafael Oliveira e Hélio Ferreira Lima, além do agente da Polícia Federal Wladimir Matos Soares, era causar um caos social que possibilitasse uma medida de exceção.