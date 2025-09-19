Padrasto mantém enteada em cárcere privado por 22 anos

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná por estupro e cárcere privado contra sua enteada. Segundo a investigação, a jovem relatou ter sido abusada sexualmente desde os sete anos, sendo mantida sob restrição de liberdade até os 29 anos, quando conseguiu fugir nos últimos dias. A defesa dele não foi localizada.

"Ele é o provável autor de um dos crimes mais bárbaros que eu já verifiquei na minha carreira na polícia, pois foram crimes praticados durante 22 anos contra uma mulher", afirmou o delegado Eduardo Kruger Costa, responsável pelo caso. Segundo a polícia, a jovem foi forçada a se casar com o padrasto após engravidar aos 15 anos.

Ainda conforme a investigação, ele também a obrigava a se relacionar sexualmente com outros homens - atos que eram gravados em vídeo. "A vítima falou que os abusos eram constantes, às vezes diários. E se ela não demonstrasse prazer ou se os outros homens falassem que não tiveram prazer, ela ainda era agredida por ele. As relações eram sem preservativo e ele a proibiu de tomar anticoncepcional". Ela teve três filhos dos agressores. As câmeras e gravações foram apreendidas pela polícia.