'PEC da Blindagem é um erro que tem que ser derrubado no Senado', diz Caiado; veja entrevista

O governador de Goiás também atribuiu a responsabilidade pelos atos golpistas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), classificando a postura do governo como "omissão completa". "Coincidentemente, ele tinha um bueiro para inaugurar em Araraquara. Se você tem uma pessoa que é um banana, um cara amorfo, um cidadão que deixa acontecer, o caminho vai ser esse", disse.

Por outro lado, Caiado criticou o Legislativo pela aprovação da PEC da Blindagem e defendeu a independência entre os Poderes. Segundo ele, o Congresso precisa "dar exemplo", e medidas como essa fazem o Parlamento perder prestígio e abrir espaço para a atuação de facções criminosas, que, segundo o governador, já avançam sobre a iniciativa privada.

"Se o Supremo deseja fiscalizar a atuação de deputados, deve ser feito. É um direito que se tem", ressaltou. "Acredito que esta situação será reparada no Senado Federal."

Veja os principais pontos da entrevista:

A Câmara aprovou a urgência da anistia, apesar da rejeição da maioria da população segundo as pesquisas. Qual é a sua estratégia como presidenciável?

Assistimos ontem a uma tentativa de colocar um texto para ser votado. Foi positivo. Teve aquilo que nós chamamos de aprovação da urgência. Paulinho da Força (Solidariedade) vai trazer essa proposta para que seja avaliada. Depois, lógico, os parlamentares vão apresentar emenda ao texto - ou emenda agressiva ao texto, emenda aditiva ao texto - faz parte do regimento. Então, não se dá para prever o que é que você vai ter no resultado. Agora, com o placar de ontem, mostrou que tem uma vantagem substantiva na votação em apoio à anistia.