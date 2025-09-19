Produção de laranja da Flórida atinge menor nível desde a Grande Depressão

Nova York, 19 - A produção de laranjas na Flórida atingiu no último ano o menor nível desde a Grande Depressão, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). No ano comercial 2024/25, a produção no Estado foi de 12,2 milhões de caixas, queda de 32% em relação ao ano anterior e o menor volume desde 1932.Desde o início da década, a produção na Flórida já caiu 82% e representa hoje apenas uma fração das quase 150 milhões de caixas produzidas há 20 anos."A indústria continua tendo taxas de queda consideráveis, declínios na produção associados a menos árvores em produção em comparação com o ano anterior, e menos frutos por árvore em todas as variedades", afirmou o USDA em relatório.Nas últimas duas décadas, os produtores da Flórida vêm enfrentando uma doença conhecida como greening, que impede que as árvores produzam frutos regulares, resultando em laranjas pequenas, de forma incomum e amargas. Esses frutos caem das árvores precocemente e não são aproveitáveis. Não há cura conhecida para essa doença bacteriana, embora produtores agora tenham acesso a diversos tratamentos que podem retardar seu progresso.Danos causados por tempestades são outro fator que afeta a Flórida. No ano passado, o furacão Milton era uma tempestade de categoria 3 quando atingiu o centro da produção de citros do Estado. Como 71% da produção de laranjas da Flórida está concentrada em cinco condados, qualquer tempestade que passe pelo centro do Estado reduz significativamente a produção. O Estado também não se recuperou completamente do impacto causado pelo furacão Ian em 2022, já que as laranjeiras precisam de anos para crescer e dar frutos.Esses contratempos estão levando muito produtores de citros do Estado a vender suas terras para incorporadoras imobiliárias.Isso também explica por que o suco de laranja produzido na Flórida está se tornando cada vez mais difícil de encontrar, com o preço por galão batendo recordes durante todo o ano. O levantamento mais recente da Nielsen mostrou que o preço médio do suco de laranja no varejo era de US$ 11,80 por galão até o início de agosto, aumento de quase 20% ante igual período do ano passado.Os futuros de suco de laranja congelado concentrado na Bolsa de Nova York (ICE Futures US) estabeleceram recorde de 548 cents por libra-peso no ano passado. Desde então, devolveram mais da metade desse valor. Nesta quinta-feira, o contrato mais líquido caiu 5,36%, para 240,35 cents/lb. Fonte: Dow Jones Newswires.Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado