Senadora que regulou faltas de líderes na Câmara critica uso de medida por Eduardo Bolsonaro

Segundo Mara Gabrilli, o uso do ato como brecha para tentar salvar o mandato de Eduardo deturpa sua finalidade: "Além de estar sendo oportunista, está querendo se aproveitar para não perder o mandato por falta, está transformando uma coisa que foi muito positiva para a Câmara como se fosse uma liberação de participação."

Ela afirmou ao jornal O Globo que os líderes e a Mesa Diretora têm a prerrogativa de não precisar justificar faltas desde 1997, e que a mudança trazida pelo ato que apresentou como secretária da Mesa acabou com essa possibilidade para deputados em cargos como ouvidor, corregedor, procurador e presidentes de comissão, mantendo a exceção apenas para os líderes e membros da Mesa.

"Do jeito que falam, parece que eu abri a porteira. Foi completamente o contrário. Eu fechei a porteira. Antes, era festa do caqui. Todo mundo podia faltar", reagiu.

A senadora defendeu que o ato seja revisto pela atual Mesa Diretora, com a criação de regras que deixem claro que os líderes partidários devem estar presentes nas sessões. "O líder tem que estar perto dos outros líderes, orientar, participar da reunião de líderes. Aí ele se torna um líder figurativo e vai colocar o vice-líder para fazer tudo? Não existe liderança dessa forma", completou.

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro. Com o fim da licença de 120 dias, passou a enfrentar risco de perda de mandato por estar acumulando faltas.

Nos EUA, ele articula com o governo do presidente Donald Trump a adoção de sanções contra o Brasil e autoridades brasileiras como retaliação pela condenação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e pressão por uma anistia.