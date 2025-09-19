TRF1 suspende decisão que prorrogava patente dos medicamentos Victoza e Saxenda

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) concedeu efeito suspensivo a uma decisão de 1º grau que havia prorrogado a vigência da patente de medicamentos Victoza e Saxenda, a base de liraglutida, e produzidos pela farmacêutica Novo Nordisk. O relator do caso foi o desembargador federal Flávio Jardim.

A decisão do TRF1 reforça que o prazo de vigência das patentes é de 20 anos, a contar do depósito, sem exceções, a menos que haja previsão legal. Portanto, não haveria base para a extensão, mesmo em casos nos quais há atraso administrativo por parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A posição do relator foi fundamentada em entendimentos já firmados pelo do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.529 e nas reclamações constitucionais 53.181 e 56.378. "Reconhece-se em tais julgados que o backlog do INPI é problema estrutural (e até influenciado por estratégias privadas), não podendo servir de gatilho para prorrogar monopólios", destaca trecho do documento.