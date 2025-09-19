Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 32,5%, afirma Sabesp

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 18 e 19 de setembro. O volume total caiu de 32,8% (637,55 hectômetros cúbicos) para 32,5% (632,86 hm3), refletindo uma redução de 0,3 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em 19 de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 11,5% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume. O Sistema Cantareira passou de 30,2% para 30%, com uma diminuição em hm3 de 296,96 para 294,53. O Alto Tietê reduziu de 26,1% para 25,9%, com a capacidade passando de 146,34 hm3 para 145,29 hm3.