Falta de chuvas faz São Paulo ampliar controle de água em reservatórios

O GDN já havia sido aplicado no fim de agosto e, segundo a Sabesp, resultou em economia de 7,2 bilhões de litros de água, suficiente para abastecer 800 mil pessoas por um mês - o equivalente à população de São Bernardo do Campo.

De acordo com o governo paulista, a retomada da medida ocorre devido a "eventos climáticos e cenário de chuvas abaixo do esperado". A gestão afirma ainda que as intervenções são temporárias e permanecerão em vigor até que "sejam recompostos os níveis dos mananciais", de forma a garantir "o abastecimento de todos".

A estratégia foi definida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), integrante do Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica, junto com a SP Águas. A decisão foi tomada a partir de dados apresentados no primeiro boletim do colegiado.

"A primeira fase da GDN, implantada no dia 27 de agosto com duração de oito horas, cumpriu o resultado esperado, conforme dados do boletim interagências. A economia prevista era de 4 m³/s, e o volume alcançado foi de 4,2 m³/s", informou o governo em nota.

"A medida evitou queda maior no nível dos mananciais. No entanto, diante do cenário climático e de chuvas abaixo da média, foi preciso ampliar o período para recuperação dos reservatórios", acrescentou.

Falta de chuvas compromete nível dos reservatórios

Em agosto, a precipitação na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Piracicaba/Capivari/Jundiaí (PCJ) foi de apenas 3 milímetros, abaixo da média histórica de 29 milímetros. No Alto Tietê, eram esperados 32 milímetros, mas choveu somente 11.