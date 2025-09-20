Governo dos EUA cancela pesquisa que media segurança alimentar no país

O governo dos Estados Unidos decidiu cancelar uma pesquisa anual do Departamento de Agricultura (USDA, da sigla em inglês) que tinha como objetivo checar dados sobre segurança alimentar da população.

Realizado desde meados da década de 90, o levantamento ocorria em todos os Estados e grupos demográficos e vinha sendo utilizado por formuladores de políticas federais, estaduais e locais para tomar decisões de financiamento para programas de assistência alimentar e para avaliar a eficácia dos mesmos.

A decisão de descontinuar a pesquisa neste ano foi anunciada para funcionários que realizavam a coleta dos dados na semana passada e confirmada neste sábado, 20, pelo USDA. "Este relatório tornou-se excessivamente politizado e, após revisão subsequente, foi considerado desnecessário para realizar o trabalho do Departamento", disse o porta-voz do órgão, Alec Varsamis, acrescentando que o relatório de 2024 será lançado em 22 de outubro.