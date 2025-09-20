PM entra na contramão, atinge moto e carro parados e discute com homem em SP

Um policial militar de folga provocou um acidente de trânsito na manhã deste sábado, 20, na Pompeia, bairro da zona oeste de São Paulo. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que PMs foram até o local e foi constatado que houve uma discussão entre um policial militar, de 36 anos, e um outro homem, de 39.

Segundo moradores, o policial entrou na rua Desembargador do Vale na contramão, visivelmente embriagado, bateu e derrubou uma moto e colidiu em outro carro parado na via.

Ao ouvir o barulho da colisão, o homem foi até o encontro do policial, momento em que houve uma discussão.