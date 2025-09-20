Tesoureira do PT defende deputados favoráveis à PEC da Blindagem, mas divulga ato contra medida

"É um tema difícil de falar, mas se a gente não puder esclarecer para a nossa base a verdadeira razão que levou vocês a votar, nossa base não vai entender. Eu estou explicando porque acompanhei absolutamente tudo, e o presidente nacional do PT disse isso. Então, tinha sim, um acordo. Por causa do rompimento desse acordo a Câmara votou uma anistia ampla e irrestrita. Não vamos ser capturados pela pauta da PEC, porque o que nós votamos é muito mais grave."

"É uma decisão difícil para o PT, e uma decisão mais difícil para os parlamentares, terem que fazer essa votação. Estou dizendo isso porque, se tem uma coisa no PT que nós temos, é o princípio da solidariedade e da verdade. Nesse momento, esses deputados precisam da nossa solidariedade", prosseguiu a tesoureira.

Neste sábado, 20, Gleide Andrade repostou stories em seu Instagram chamando seus seguidores para protestos que serão realizados em Belo Horizonte e Brasília neste domingo, 21, com dizeres como "PEC da Bandidagem, não" e "Contra a PEC da Impunidade".

Quem é Gleide Andrade

Segundo informações do site oficial do PT, Gleide Andrade ocupa o cargo de "secretária nacional de Finanças e Planejamento" do partido. Militante do partido desde 1986, já foi secretária de finanças do PT de Minas Gerais, integrante da comissão executiva nacional do PT e secretária nacional de organização. Também ocupou cargos na administração pública de Belo Horizonte durante gestões dos petistas Patrus Ananias (1993-1997) e Fernando Pimentel (2001-2009).