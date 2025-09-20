Visto americano: novas regras de entrevistas começam em 1º de outubro

O Departamento de Estado dos Estados Unidos, anunciou na quinta-feira, 18, que as novas regras sobre a isenção de entrevista para a obtenção de visto americano para não imigrantes passará a valer a partir de 1° de outubro.

Em julho, os Estados Unidos anunciou que adolescentes menores de 14 anos e idosos acima de 79 deixariam de ser isentos dessa entrevista e que passariam a ter a obrigação de conversar com um agente para obter o documento que permite a entrada em território americano.

As atualizações das regras deveriam começar em setembro, mas foram adiadas para o início do próximo mês. Elas vão atingir todas as pessoas de países que precisam de visto para entrar nos Estados Unidos, a turismo — o que inclui os brasileiros.