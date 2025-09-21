Em Brasília, petistas veem manifestações como 'virada' contra anistia e apostam em mais apoio a Lula

Aliados do presidente Lula (PT) acreditam que a adesão às manifestações pelo País contra a anistia e a PEC da Blindagem terá poder de frear a tramitação das propostas e de manter a pressão contra condenados por tentativa de golpe de Estado.

Em outra frente, governistas veem que, com esses projetos em pauta, em especial o que protege parlamentares processados, a oposição permite que o Palácio do Planalto consiga mais apoio para os projetos que quer priorizar.

Os atos convocados por centrais sindicais, partidos de esquerda e artistas ocorrem em pelo menos dez capitais brasileiras hoje. Os principais foram marcados para Rio de Janeiro e São Paulo. Na manifestação em Brasília, os manifestantes pediram para que o Congresso foque em projetos como o do fim da escala 6 por 1 e o que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.