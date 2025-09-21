Nas redes, esquerda e artistas impulsionam atos contra PEC da Blindagem e anistia a Bolsonaro

Quadros políticos do PT, PSOL e PCdoB estão repercutindo neste domingo, 21, nas redes sociais, as manifestações contra a proposta de emenda constitucional (PEC) da Blindagem e a urgência do projeto de lei de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e demais condenados por tentativa de golpe pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

No X, expressões como "povo contra anistia", "Brasil quer justiça" e "Congresso sem bandidagem" chegaram aos assuntos mais comentados. Entre os parlamentares que se manifestaram estão os deputados Guilherme Boulos (Psol-SP), Paulo Pimenta (PT-RS), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e José Guimarães (PT-CE), além dos senadores Humberto Costa (PT-PE), Jaques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (PT-AP). Também aderiram à mobilização o deputado estadual Guilherme Cortez (Psol-SP) e o vereador Pedro Rousseff (PT-MG).

"O Brasil inteiro nas ruas contra a anistia e a PEC da Blindagem. A voz do povo ecoa mais forte do que qualquer manobra política, e esperamos que o Parlamento finalmente escute", escreveu Guimarães, líder do PT na Câmara, em publicação no X.