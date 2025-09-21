'Para mudar esse País, temos que mudar o Congresso', diz José Dirceu em ato em Brasília

O ex-ministro José Dirceu (PT) fez críticas ao Congresso, neste domingo, 21, durante manifestação de apoiadores do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Temos que tomar consciência de que para mudar esse País, temos que mudar o Congresso Nacional", disse o ex-ministro.

O ato em Brasília, que se repete em mais de 30 cidades pelo país, tem foco contra a chamada PEC da Blindagem, aprovada na Câmara na última semana, e a tentativa de anistia a envolvidos em tentativa de golpe de Estado. Para Dirceu, os congressistas se negam a discutir projetos de Lula que "protegem a economia popular", como o da isenção de Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil e o do fim da escala 6 por 1.

"É hora de cobrar impostos dos ricos, do BBB", disse, em referência ao mote contra Bilionários, Bancos e Bets, explorado pelo PT. "Precisamos de unidade entre nós, contra o que a família Bolsonaro está fazendo, contra o que a extrema-direita está fazendo, contra o que Tarcísio de Freitas e outros governadores estão fazendo, apoiando Trump, traição nacional", disse.