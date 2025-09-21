Tarcísio lança PPP de R$ 9,5 bi para recuperação dos rios Tietê e Pinheiros nesta segunda-feira

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lança nesta segunda-feira, 22, a consulta pública da parceria público-privada (PPP) para desassoreamento dos rios Tietê e Pinheiros. O investimento estimado é de R$ 9,5 bilhões, com a meta de recuperar a capacidade de armazenamento e vazão dos cursos dágua, de modo a reduzir alagamentos e eliminar o mau cheiro.

O projeto de concessão, antecipado pelo Broadcast Político em fevereiro, terá prazo de 15 anos. Do total, R$ 7,76 bilhões serão destinados a despesas operacionais e R$ 1,7 bilhão a investimentos. A proposta busca enfrentar os problemas de sedimentação dos cursos dágua.

"Será uma concessão administrativa, em que o Estado vai arcar com 100% da contraprestação, ou seja, o Estado vai financiar o serviço, sem tarifas para a população", explicou a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. "Estamos modelando uma parceria público-privada que vai assegurar que, independentemente de quem esteja no governo, o desassoreamento continuará sendo feito."