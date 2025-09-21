Tempestades e rajadas de vento devem atingir várias regiões de SP, alerta Defesa Civil

A virada do inverno para primavera no Hemisfério Sul, que começa nesta segunda-feira, 22, será marcada por uma mudança brusca no tempo. O forte calor do fim de semana dará lugar a temporais com rajadas de vento, queda de raios e granizo no Estado de São Paulo, segundo alerta da Defesa Civil.

A mudança do tempo quente e seco do sábado, 20, com temperaturas acima de 30°C, típicas de verão em pleno inverno, ocorre por causa da chegada de uma frente fria, segundo previsões meteorológicas.

Entre hoje, 21, e amanhã, 22, estão previstos ventos fortes e tempestade severa para Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Região de Itapeva, Vale do Paraíba, Serrada Mantiqueira, litoral norte de São Paulo, além de regiões de Campinas e Sorocaba, de acordo com a Defesa Civil.