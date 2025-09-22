Chuva deixa cidade de SP em estado de atenção para alagamentos; 211 mil imóveis estão sem luz

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por conta da chuva que atinge o município nesta segunda, 22. Bairros da zona oeste, como a Vila Madalena, estão sem luz.

Mais cedo, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para temporal com rajadas de vento ao longo do dia.

Estado de atenção para alagamentos: