Chuva e ventos de 87 km/h provocam cancelamentos de voos em Congonhas

As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 22, e ventos de 87km/h provocaram o cancelamento de sete chegadas e três partidas no Aeroporto de Congonhas. Sete voos também tiveram de ser alternados para outros aeroportos, de acordo com a Aena, concessionária responsável pelo aeroporto.

Passageiros também relatam que a água da chuva invadiu a área do terminal próxima ao portão 4.

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por conta da chuva. Bairros da zona oeste, como a Vila Madalena, estão sem luz.