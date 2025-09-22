Defesa Civil de São Paulo emite alerta para temporal com rajadas de vento nas próximas horas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta no início da tarde desta segunda-feira, 22, para temporais com rajadas de vento nas próximas horas na capital paulista e Região Metropolitana.

"Risco de queda de árvore e destelhamento. Abrigue-se", informou o órgão estadual por meio da mensagem enviada para celulares de moradores do centro e também das zonas norte, oeste e leste da capital, além de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Uma frente fria que avança sobre o País traz chuva e queda de temperatura. A cidade de São Paulo amanheceu nesta segunda-feira, primeiro dia da primavera no Brasil, com céu encoberto e precipitações.