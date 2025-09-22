Enel SP: falha em subestação deixou 900 mil sem energia na manhã desta segunda-feira

A Enel SP confirmou que 900 mil consumidores de sua área de concessão ficaram sem energia na manhã desta segunda-feira (22) devido a um desligamento na subestação da Isa Energia Brasil. As causas do incidente estão em apuração.

O evento aconteceu às 10h50 e o restabelecimento do serviço a todos os clientes afetados aconteceu até às 11h22.

Segundo a empresa, as regiões mais afetadas foram: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, no ABC Paulista, e bairros como Jabaquara, Vila Mariana e Ipiranga, na zona sul.