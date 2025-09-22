Gilmar Mendes elogia atos contra anistia e PEC da Blindagem: 'Força do povo brasileiro'

O magistrado elogiou a bandeira nacional erguida durante os atos e sugeriu um pacto entre os Três Poderes para construir "um Brasil mais forte e verdadeiramente democrático para as próximas gerações".

"A mensagem é clara: é hora de olhar adiante! Precisamos transformar essa energia democrática em um grande pacto nacional entre Executivo, Legislativo e Judiciário, comprometido com uma agenda de reconstrução e de futuro. O País clama por estabilidade e por avanços concretos em áreas como economia, segurança pública, meio ambiente e justiça social", publicou.

Na publicação, o advogado americano Martin De Luca, que atua em processos de empresas como a Trump Media & Technology Group e a Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, criticou a postura de Gilmar Mendes.

Segundo ele, o texto do ministro representa "ativismo político" e mostra "exatamente por que a confiança no STF está em queda". "Um juiz deve encarnar a imparcialidade. No entanto, o senhor celebra abertamente atos orquestrados pelo partido no poder, atos nos quais o próprio STF é exaltado como ator político", escreveu De Luca.

Pelo fato de os protestos contarem com apresentações musicais de artistas, o advogado afirmou que não seriam "prova viva da força do povo brasileiro", mas "espetáculos encenados".

As manifestações ocorreram em todo o Brasil poucos dias após a Câmara dos Deputados aprovar a PEC da Blindagem, que concede ao Legislativo a prerrogativa de decidir, em votação secreta, se parlamentares podem ser processados criminalmente. O texto está no Senado, onde deve enfrentar maior resistência. Já o projeto de lei da anistia teve relator designado e tramitação acelerada, e segue em discussão na Câmara.