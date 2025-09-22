Governo brasileiro critica sanção a esposa de Moraes por parte do governo dos EUA

O governo brasileiro criticou as autoridades dos Estados Unidos e disse que recebeu "com profunda indignação" o anúncio de sanções contra a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo afirmou que a sanção por meio da Lei Global Magnitsky simboliza uma "nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros". Também alegou que os norte-americanos tentaram justificar a punição "com inverdades".

"O governo brasileiro recebe, com profunda indignação, o anúncio, pelo governo norte-americano, da imposição da Lei Magnitsky à esposa do Ministro Alexandre de Moraes e a instituto ligado a ele. Em nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros, o governo norte-americano tentou justificar com inverdades a adoção da medida, no comunicado divulgado na manhã de hoje", afirmou.