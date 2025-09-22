Janja visita Igreja Batista em Nova York

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participou de culto em uma tradicional Igreja Batista no bairro do Harlem, em Nova York, neste domingo, 21. Ela esteve na Abyssinian Baptist Church, em mais um aceno aos evangélicos, de quem tem buscado se aproximar nos últimos meses.

Durante a celebração, o pastor Kevin R. Johnson disse aos presentes que eles tinham uma convidada especial. Ele apresentou Janja pelo nome completo e pediu que ela se levantasse. Em seguida, outros integrantes da comitiva brasileira também foram convidados a se apresentar diante dos fiéis. O grupo foi aplaudido.

O pastor lembrou que a presença da primeira-dama estava relacionada à Assembleia Geral da ONU, que começa nesta segunda-feira, 22. "Rezamos muito por um encontro produtivo, o melhor que puder ser, dadas as notícias que temos visto. Sabemos que o presidente Silva (Lula) fará um forte discurso", afirmou Johnson. Na manhã de terça-feira, 23, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará o discurso de abertura da reunião.