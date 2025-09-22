Ministério da Agricultura cria plano Nacional de Prevenção para traça-da-maçã

Brasília, 22 - O Ministério da Agricultura instituiu um Plano Nacional de Prevenção e Vigilância de Cydia pomonella, praga conhecida como traça-da-maçã. A medida foi publicada em portaria da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O plano prevê medidas preventivas e de contenção da doença, incluindo educação fitossanitária, capacitação técnica e cadastro das áreas de produção comercial e pomares domésticos de hospedeiros.O plano fará parte do Programa Nacional de Prevenção e Vigilância de Pragas Quarentenárias Ausentes. A doença é originária do sudeste da Europa e não há registros de casos no Brasil desde 2014, quando foi declarada sua erradicação. As ações do plano serão compartilhadas entre União, Estados e Distrito Federal. O Ministério da Agricultura deverá articular, coordenar e, em caráter complementar, executar as medidas prevista no escopo do plano, prevê a portaria. Já os agentes fiscalizadores deverão adotar as medidas de biossegurança preconizadas no manual e cumprir com as obrigações definidas em lei e normatizadas pelo plano de vigilância para a traça-da-maçã.O órgão estadual de defesa sanitária vegetal deverá realizar levantamentos fitossanitários específicos de detecção da praga, segundo a portaria. O Ministério da Agricultura definirá as diretrizes para a fiscalização e o controle de trânsito em portos, aeroportos e postos de fronteira para orientar as unidades de Vigilância Agropecuária Internacional.O plano prevê ainda que as suspeitas de ocorrência de Cydia pomonella deverão ser objeto de investigação com critérios de urgência. Como medida cautelar, os agentes sanitários poderão determinar a interdição total ou parcial da propriedade e estabelecimento de área sob contingência. Não controlado o foco da praga, o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas deverá reavaliar o status fitossanitário da praga e o ministério poderá declarar emergência fitossanitária.