Nota média de alunos de Medicina no Enem cai; veja quanto

Os cursos de Medicina são os mais concorridos do Brasil. Os dados do Censo mostram que nas universidades públicas a concorrência chega a 51 candidatos por vaga. Já nas instituições privadas a razão é de 9 candidatos por vaga.

Dados do Censo da Educação Superior, divulgados nesta segunda-feira, 22, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que o número de novos alunos em Medicina saltou de 26.983 para 60.366. A maior expansão ocorreu no número de alunos em instituições privadas, que hoje são 45.900 ante 14.466 nas universidades públicas.

"O estudante de Medicina tem perfil diferente agora e as instituições vão ter de lidar com esse perfil diferente. Por que (isso aconteceu)? Está aqui a explicação: a gente tinha em 2015, 26 mil ingressantes e a gente passou para 60 mil", afirmou o Diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Moreno.

Proibição a novos cursos de Medicina

Em 2018, uma moratória proibiu a abertura de novos cursos de Medicina com o argumento de frear a expansão para garantir a qualidade. Na prática, no entanto, houve um aumento expressivo na abertura de vagas e cursos de Medicina por meio de ações judiciais.

Em 2023, a moratória parou de valer e o MEC ganhou um processo no Supremo Tribunal Federal (STF) para que a abertura de novas vagas e cursos de Medicina obedeça critérios do programa Mais Médicos, que considera, entre outros pontos, a necessidade de interiorização de profissionais em regiões onde não há oferta de médicos. Desde então, o MEC tem fechado o cerco à abertura de vagas e cursos de Medicina no país.