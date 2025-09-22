Secretário de Estado comenta sanção dos EUA à esposa de Moraes: 'que seja um alerta'

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, comentou nesta segunda-feira, 22, as sanções impostas sobre a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e o Instituto Lex. "Que isso seja um alerta para outros que ameacem os interesses dos EUA protegendo e habilitando atores estrangeiros como Moraes: vocês serão responsabilizados", escreveu, em publicação no X.