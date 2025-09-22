Temer diz que será necessário 'repensar tudo' sobre dosimetria após novas sanções do EUA

O ex-presidente Michel Temer (MDB) declarou, nesta segunda-feira, 22, que a proposta que busca reduzir as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros envolvidos na tentativa de golpe precisa ser repensada após as sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Realmente, esse último gesto foi bastante agressivo. Modifica um pouco as coisas. Da forma como o Paulinho da Força, deputado federal e o presidente da Câmara Hugo Motta estavam conduzindo, as coisas estavam fluindo, caminhando bem. Acho que, neste momento, é preciso repensar um pouco", afirmou Temer em entrevista à GloboNews durante um evento voltado a investidores, na zona sul de São Paulo.

"Essas coisas são assim, acontecem... é preciso deixar a poeira assentar e retomar o assunto", acrescentou.