União Europeia reabre mercado para carne de frango e de peru do Brasil

Brasília, 22 - O Brasil poderá voltar a exportar produtos avícolas para a União Europeia (UE), informou o Ministério da Agricultura em nota. O bloco europeu reabriu o mercado para a carne de frango e de peru do Brasil, segundo a pasta. As exportações do frango brasileiro aos 27 países do bloco estavam suspensas desde 16 de maio, quando foi registrado um caso de gripe aviária em plantel comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. A retomada das compras de frango brasileiro pela UE foi formalizada pelo bloco em regulamento publicado na segunda-feira, 15, pela Comissão Europeia. Segundo o ministério, a retomada das exportações do frango brasileiro à União Europeia será feita de forma escalonada. A retomada vale a partir da terça-feira, 23, e autoriza a entrada de produtos brasileiros produzidos a partir de 18 de setembro, à exceção dos produtos provenientes do Rio Grande do Sul. Para produtos provenientes do Rio Grande do Sul, exceto à área do foco em que foi registrado o caso de gripe aviária, as exportações estão liberadas a partir de 2 de outubro. Já produtos provenientes do raio de 10km da granja onde o foco de gripe aviária foi registrado, as exportações estão autorizadas a partir de 16 de outubro.O bloco está entre os dez principais destinos do frango brasileiro. As exportações de frango para lá perfazem cerca de 7% de todo volume vendido pelo Brasil ao exterior. No acumulado deste ano, de janeiro a agosto, o Brasil exportou 130,985 mil toneladas de carne de frango às 27 nações da UE, com receita de US$ 409,194 milhões, segundo dados do dados do Agrostat - sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro. "O reconhecimento europeu reforça a posição do Brasil como maior exportador mundial de carne de frango e evidencia a credibilidade internacional do sistema de defesa agropecuária nacional", avaliou a pasta na nota.O Brasil vinha buscando a retomada dos embarques ao bloco europeu desde a erradicação do caso em plantel comercial. Após controle do foco e sem surgimento de novos casos, o Brasil recuperou o status de livre da doença em granjas comerciais junto à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), mas ainda aguardava o reconhecimento do status pelo bloco europeu. O reconhecimento europeu da retomada do status sanitário brasileiro foi informado pelo Comissário de Saúde e Bem-Estar Animal da Comissão Europeia, Olivér Várhelyi, ao ministro da Agricultura, Carlos Favaro. Em contrapartida, as exportações de carne de frango de todo o território brasileiro continuam suspensas para cinco destinos. Estão pausados temporariamente os embarques de produtos avícolas brasileiros para Canadá, China, Malásia, Paquistão e Timor-Leste. Nesta segunda-feira, a China iniciou uma auditoria no País para avaliar os controles sanitários relacionados à influenza aviária. "A missão técnica é considerada etapa essencial para a retomada das exportações ao mercado chinês, último grande destino a manter restrições à carne de frango brasileira", observou o ministério na nota.