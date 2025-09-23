Advogada criminalista é executada a tiros em BH

Uma advogada criminalista foi morta com cerca de 20 tiros na manhã desta segunda-feira, 22, na Rua Otaviano Fabri, no Bairro Ermelinda, Região Noroeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os suspeitos fugiram e são procurados pela polícia. O crime aconteceu na rua onde a vítima morava.

Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, de 32 anos, atuava como advogada desde 2019. Formada pela Escola Superior Dom Helder Câmara, também era pós-graduanda em Direito Processual Civil pela Faculdade Líbano e aluna de mestrado em Direito pela FUNIBER, além de cursar uma segunda graduação em Ciências Contábeis.

Além de advogada, ela era proprietária de uma distribuidora de bebidas, que comandava em parceria com o namorado.