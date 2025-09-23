AGU afirma que disputa orçamentária entre poderes é um fator de preocupação

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, afirmou nesta terça-feira, 23, ver com preocupação os rumos dos debates sobre a separação de poderes e sobre a disputa orçamentária entre as instituições.

"Temos sobrevivido aos solavancos contra a democracia graças à força das nossas instituições. Mas há uma disputa em relação à importância da separação dos poderes e uma disputa orçamentária entre os poderes. É um fator de preocupação", comentou durante o seminário "Direito, democracia e crédito: construindo um desenvolvimento sustentável e equitativo".

Em sua avaliação, o modelo econômico liberal gera tensões às democracias, o que demanda instituições fortalecidas. No Brasil, disse Messias, a Constituição Federal de 1988 tem um papel central para o protagonismo e atuação de atores como o poder judiciário e os tribunais de contas, por exemplo.