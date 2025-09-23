Após chuvas, SP ainda tem 184 mil sem luz; cidade da região metropolitana cancela aulas

A cidade de São Paulo registra ao menos 184 mil imóveis sem energia na manhã desta terça-feira, 23. De acordo com balanço atualizado no site da Enel com relação ao total de área de concessão, que reúne a capital e municípios da região metropolitana, o número é de pouco mais de 227 mil.

O temporal que atingiu a cidade na segunda-feira, 22, e causou transtornos aos moradores, correspondeu à metade da média esperada para todo o mês. Há previsão de mais chuvas para a Grande São Paulo nesta terça-feira, 23.

"A Enel Distribuição São Paulo informa que, até as 6 horas de desta terça-feira, restabeleceu o fornecimento de energia para 68% dos clientes que estavam com o serviço afetado às 15 horas de segunda-feira, após as fortes chuvas com rajadas de vento que atingiram a concessão", disse a concessionária.