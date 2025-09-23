Assunto do visto dos EUA é 'página virada', diz Jorge Messias

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, disse nesta terça-feira, 23, que a perda do visto de entrada nos Estados Unidos é "página virada". Seu foco está em continuar apoiando o governo na busca por soluções para as questões tarifárias, garantiu.

"Esse aumento de tarifa significa aumento de custo, perda de empregos. Eu vou estar ao lado do presidente Lula, independente de qualquer questão pessoal, olhando para a construção de saídas e de soluções", afirmou a jornalistas na saída do seminário "Direito, democracia e crédito: construindo um desenvolvimento sustentável e equitativo", realizado na sede do banco, no Rio de Janeiro.

Mais cedo, durante o evento, Messias destacou que o crescimento econômico está associado à democracia. "Democracia no Brasil não é uma opção, é um caminho sem volta. Se for preciso perder meu visto aos EUA para que filhos não percam seus pais, eu perderei", enfatizou.