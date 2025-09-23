Avenida onde morreu JP Mantovani é uma das campeãs de acidentes em SP

Na lista, que leva em consideração os sinistros registrados entre setembro de 2024 e agosto de 2025, também estão a Avenida 23 de Maio, na zona sul da cidade, em sétimo lugar, e a Marginal Tietê, na nona posição.

Ao todo, o município de São Paulo registrou 29.934 sinistros (fatais e não fatais) em 2024. Até o momento, em 2025, foram contabilizados 18.022 acidentes.

Com relação aos óbitos registrados no trânsito de São Paulo, dados do Infosiga mostram que foram 1.033 mortes em 2024, contra 672 contabilizadas até o momento neste ano de 2025. Somente no mês passado foram 101 óbitos. As ocorrências com óbitos envolvem principalmente motocicletas.

Ações para reduzir acidentes

A Prefeitura de São Paulo disse, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que atua de forma contínua para reduzir a gravidade dos sinistros e as mortes no trânsito.

"O principal destaque da política de segurança viária da cidade voltada aos motociclistas, é a Faixa Azul. Projeto pioneiro no Brasil, que reduziu em 47,2% as mortes nos trechos sinalizados, de 36 em 2023 para 19 em 2024", disse a gestão municipal.