Colheita de milho safrinha atinge 99% da área no Paraná, diz Deral

São Paulo, 23 - A colheita de milho segunda safra 2024/25 no Paraná alcançava na segunda-feira, 22 de setembro, 99% da área cultivada, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab). "A colheita está em fase final, com produtividades variando de acordo com o impacto da seca e das geadas, mas em média dentro do esperado", informou o Deral. As lavouras ainda a colher estão em maturação - 42% em boas condições, 44% em condição média e 14%, ruim.Segundo Deral, o plantio da safra de verão de milho 2025/26 avança em ritmo acelerado nas regiões que receberam chuvas recentes. Em algumas localidades, as lavouras plantadas apresentam germinação irregular e desenvolvimento mais lento por causa de déficit hídrico. "Ocorrência de pragas, como cigarrinha-do-milho, exigem atenção no manejo fitossanitário", acrescentou o Deral em boletim. Do milho, 64% da área prevista foi semeada. Até agora, 35% das lavouras estão em fase de germinação e 65%, em desenvolvimento vegetativo. Em sua maioria, as condições são boas (99%), com apenas 1% em condição média.Sobre a colheita da safra de trigo 2025, o Deral mostra que o cereal foi retirado de 41% da área semeada e que 89% das lavouras têm condição boa, 9% média e 2% ruim. "As produtividades variam conforme os impactos climáticos, especialmente de geadas e déficit hídrico. Em áreas não afetadas, a qualidade dos grãos é considerada muito boa", relatou o Deral. Segundo o órgão, em regiões onde a cultura ainda se encontra em enchimento de grãos, o controle fitossanitário tem sido intensificado em virtude da presença de doenças.