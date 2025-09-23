FAB intercepta aeronave suspeita do Peru e prende piloto

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, nesta segunda-feira, 22, uma aeronave suspeita na fronteira entre o Brasil e o Peru na cidade de Tefé, no Amazonas. Na ação do Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), em coordenação com a Polícia Federal, o piloto foi detido após desobedecer às instruções e tentativas de contato da FAB ao fazer um pouso forçado.

Segundo o Comae, o avião foi detectado pelos radares da Força Aérea após entrar no espaço aéreo brasileiro. Durante a interceptação, a FAB verificou que a aeronave não apresentava plano de voo, matrícula visível ou comunicação com os órgãos de controle do tráfego aéreo.

A aeronave foi classificada como suspeita e uma aeronave A-29 Super Tucano decolou para interceptar e aplicar as Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo. Segundo a FAB, inicialmente, foi realizado o reconhecimento a distância e, em seguida, o piloto de defesa realizou a interrogação, quando se tenta estabelecer contato por rádio e visual com a aeronave suspeita.