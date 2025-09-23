Faixa etária da mamografia é ampliada no SUS: exame passa a ser indicado até os 74 anos

Serão revogadas regras anteriores que dificultavam o atendimento e promoviam o rastreamento "sob demanda", ou seja, a partir de uma decisão conjunta entre a paciente e o profissional de saúde. A nova orientação é que o profissional informe sobre os benefícios e as desvantagens do exame - mas a decisão final é da paciente.

No Brasil, o câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres e representa a principal causa de morte por câncer nessa população. Segundo o MS, em 2022, o País registrou 19 mil mortes por câncer de mama, com maior concentração no Sudeste, que somou 9.374 óbitos, seguido pelo Nordeste, com 4.195; Sul, com 3.340; Centro-Oeste, com 1.289; e Norte, com 905.

Nesse mesmo ano, foram contabilizados 37.096 novos casos da doença, a maioria entre mulheres de 50 a 59 anos (26,2%), 40 a 49 anos (22,6%) e 60 a 69 anos (22,3%), mas também com incidência em idades mais avançadas, como acima dos 75 anos (10,1%), e em faixas etárias mais jovens, como de 30 a 39 anos (8,6%).

"Nossa missão é fazer o Outubro Rosa mais potente da história do SUS neste ano", destacou Alexandre Padilha, ministro da Saúde, em coletiva de imprensa. "Cada vez mais o câncer de mama vem se consolidando como a principal causa de morte no Brasil e nos Estados brasileiros. Em algumas regiões, o câncer de colo de útero era a principal causa, mas os números, felizmente, foram reduzindo, enquanto os de câncer de mama foram aumentando."

"As mulheres são a maioria da população, a maioria das profissionais de saúde, a maioria dos usuários do sistema público de saúde, a maioria das pessoas envolvidas no cuidado com outras pessoas e a maioria como chefes de família. Então, não tem nada que não justifique a gente ter a saúde integral das mulheres como principal agenda do SUS", adicionou.

Distribuição de medicamentos