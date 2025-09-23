Fechamento do mercado financeiro

Assine UOL
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,91%

Pontos: 146.424,94

Máxima de +1,43% : 147.178 pontos

Mínima estável: 145.107 pontos

Volume: R$ 20,55 bilhões

Variação em 2025: 21,73%

Variação no mês: 3,54%

Dow Jones: -0,19%

Pontos: 46.292,78

Nasdaq: -0,95%

Pontos: 22.573,47

Ibovespa Futuro: +0,95%

Pontos: 147.625

Máxima (pontos): 148.365

Mínima (pontos): 146.045

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,05

Variação: +1,59%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,95

Variação: +1,85%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,91

Variação: +0,96%

Ambev ON

Preço: R$ 12,50

Variação: +1,13%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,94

Variação: +2,64%

Vale ON

Preço: R$ 57,73

Variação: -0,47%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 57,73

Variação: -0,47%

Itausa PN

Preço: R$ 11,44

Variação: +1,24%

Global 40

Cotação: 730,466 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2786

Venda: R$ 5,2791

Variação: -1,11%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,43

Venda: R$ 5,53

Variação: -0,9%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3057

Venda: R$ 5,3063

Variação: -0,74%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4000

Venda: R$ 5,4960

Variação: -0,54%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,2860

Variação: -1,1%

- Euro

Compra: US$ 1,1807 (às 18h31)

Venda: US$ 1,1813 (às 18h31)

Variação: +0,12%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2380

Venda: R$ 6,2390

Variação: -0,95%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4100

Venda: R$ 6,4970

Variação: +0,08%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3815,70 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,08%

