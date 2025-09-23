Grãos: volume de soja inspecionado para exportação nos EUA cai 41% na semana

São Paulo, 23 - Os volumes de soja e de milho inspecionados para exportação em portos dos Estados Unidos diminuíram na semana encerrada em 18 de setembro. Já os de trigo aumentaram. Os dados foram publicados nesta segunda-feira (22) pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), em seu relatório semanal de inspeção dos embarques de grãos do país.O volume de soja inspecionado para exportação em portos norte-americanos caiu 41%, para 484.116 toneladas. Já o volume de milho foi de 1,33 milhão de toneladas, queda de 12% ante a semana anterior. O volume inspecionado de trigo, por sua vez, aumentou 13%, para 854.454 toneladas.O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2025 para o trigo e em 1º de setembro de 2025 para o milho e a soja.