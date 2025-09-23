'Indevida interferência', protesta entidade de juízes federais à nova investida de Trump

As novas sanções a autoridades brasileiras, anunciadas nesta segunda-feira, 22, pelo governo dos Estados Unidos, causam "séria preocupação", na avaliação do juiz Caio Marinho, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). "Nenhum juiz pode ser alvo de pressões externas ou constrangimentos que comprometam a sua liberdade de decidir conforme a Constituição e as leis", afirma o magistrado.

O presidente da associação de juízes considera que as punições "fragilizam o ambiente institucional" e são uma "indevida interferência sobre a autonomia da Justiça" no Brasil. "A independência judicial é condição essencial do Estado de Direito", acrescenta Marinho.

Todos os sancionados nesta nova leva são autoridades do meio jurídico. A maioria é ligada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo da trama golpista, que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Até a mulher do ministro, a advogada Viviane Barci de Moraes, foi penalizada. No caso dela, além do cancelamento de vistos, foram impostas sanções econômicas com base na Lei Magnitsky.