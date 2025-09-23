Integrante do PCC que teria jurado ex-delegado-geral de SP é morto

Ainda conforme o chefe da pasta, ele teria sido um dos mentores e executores de um plano para matar o então delegado-geral em 2019, quando Ruy Fontes chefiava a Polícia Civil paulista.

Fontes ficou conhecido pela atuação contra a facção. Em 2006, foi o responsável por indiciar a cúpula do PCC, incluindo Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, antes de os líderes serem transferidos para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau.

"Esse criminoso fazia parte dos 14 mais importantes integrantes do PCC que estavam nas ruas e, em 2019, depois de um relatório da própria Polícia Civil, foi apontado como responsável por planejar e executar um atentado contra o então delegado-geral", disse Derrite.

Cleberson já havia sido preso por homicídio, organização criminosa, tráfico, corrupção de menores, uso de documentos falsos, entre outros crimes. Ele estava detido e se beneficiou de uma saída temporária, não retornando ao presídio, disse o secretário.

Troca de tiros na zona leste

Segundo a PM, ele foi morto após troca de tiros com policiais na Avenida Luíza Rosa Paz Landim, na Vila Curuçá, zona leste de São Paulo. A corporação informou que foi acionada após denúncia de que Cleberson estaria no local.