Lindbergh afirma que chance de votar o PL da Dosimetria é 'nula' após sanções de Trump

"Qualquer discussão de revisão de penas a partir desse novo ataque perdeu o sentido. Eu estou na expectativa de ter uma conversa amanhã com o relator, o Paulinho da Força", afirmou Lindbergh.

"Eu acho que esse tema esfriou completamente. Na verdade, começou muito mal já com a reunião com Michel Temer e com Aécio Neves para discutir um tema tão delicado como esse", continuou.

Com a previsão de uma realização de reunião de líderes nesta terça, Lindbergh disse que pretende convencer os parlamentares a entrar em uma "pauta popular" e a retirar o projeto de redução de penas da pauta. "Espero que a resposta do Parlamento não seja insistir em temas impopulares", disse. O líder também disse ter expectativa de que haja votação nesta semana da Medida Provisória que institui o Programa Agora Tem Especialistas.

Além de Lindbergh, o ex-presidente Michel Temer também já havia se pronunciado sobre o PL da Dosimetria, defendendo a revisão do texto após as sanções.

"Realmente, esse último gesto foi bastante agressivo. Modifica um pouco as coisas. Da forma como o Paulinho [da Força, deputado federal] e o presidente [da Câmara] Hugo Motta estavam conduzindo, as coisas estavam fluindo, caminhando bem. Acho que, neste momento, é preciso repensar um pouco", disse Temer à GloboNews.

"Essas coisas são assim, acontecem... é preciso deixar a poeira assentar e retomar o assunto", acrescentou.