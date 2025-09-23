Medicamentos contra lúpus são incluídos no rol de cobertura dos planos de saúde

Os medicamentos incorporados ao rol são para os pacientes adultos com LES que apresentam episódios frequentes da doença e alta incidência de sintomas, apesar do uso da terapia padrão. A estimativa é de que cerca de 2 mil pessoas sejam beneficiadas com a inclusão.

José Eduardo Martinez, reumatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), acredita que a inclusão dos medicamentos é um grande avanço. Ele destaca que, após muito tempo sendo uma doença com poucas opções terapêuticas, hoje no Brasil é possível obter "o que há de melhor no tratamento do lúpus".

Martinez lembra que, no passado, corticoides eram amplamente utilizados no tratamento do LES, mas seu uso foi sendo reduzido por causa dos efeitos colaterais. Nos últimos anos, surgiram terapias mais sofisticadas, como os imunobiológicos, medicamentos produzidos a partir de células vivas, entre eles o belimumabe e o anifrolumabe.

"A entrada desses medicamentos no arsenal terapêutico vai permitir que a gente trate melhor nossos pacientes", pontua.

Essa é a primeira vez que um medicamento voltado especificamente para o tratamento do lúpus é incluído no rol da ANS. Em 2024, o belimumabe já havia entrado na lista, mas restrito ao tratamento da nefrite lúpica, complicação renal causada pela doença.

Origem do lúpus