Relator da PEC da Blindagem no Senado diz que proposta tem 'problema de constitucionalidade'

O projeto aprovado na última semana altera a Constituição e transfere para as Casas Legislativas a prerrogativa de autorizar a abertura de processos criminais contra deputados e senadores. Na prática, o Supremo Tribunal Federal (STF) terá de pedir esse aval ao Legislativo em que o parlamentar exerce mandato para dar continuidade a uma ação penal.

"Qual é a conexão que tem com o exercício de um mandato o cometimento do crime de homicídio, de tráfico de entorpecentes, de organização criminosa armada, lavagem de dinheiro? Nada disso tem conexão com o mandato. Então, o que se deseja é acobertar a conduta criminosa de pessoas que estão ocupando cargos no parlamento ou na presidência de partidos políticos", afirmou o relator da proposta.

Em seu perfil do Instagram, Alessandro Vieira reforçou que a blindagem "só interessa a quem tem algo a esconder". "O Brasil precisa de transparência, responsabilidade e combate firme à corrupção, não de retrocessos que beneficiam criminosos", escreveu.

A aprovação da PEC da Blindagem, chamada de PEC das Prerrogativas pelos parlamentares, motivou manifestações em todo o Brasil, que também pediram pela rejeição do projeto de lei que anistia condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Em São Paulo, na avenida Paulista, o ato reuniu 42,4 mil pessoas, segundo cálculo do Monitor do Debate Político do Cebrap/USP e da ONG More in Common. Em Copacabana, no Rio, o público foi de 41,8 mil pessoas.

Após a repercussão negativa da pauta, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do Progressistas, anunciou que quer apresentar um texto substitutivo para sugerir que a proteção aos parlamentares prevista na PEC valha apenas para crimes de opinião.