Alckmin solicita que Congresso cancele urgência de projeto sobre licenciamento ambiental

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, solicitou ao Congresso Nacional o cancelamento do pedido de urgência constitucional relativo ao projeto que institui uma nova lei de licenciamento ambiental no Brasil.

A mensagem consta em publicação no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 24. O despacho "solicita ao Congresso Nacional que seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a urgência pedida para o Projeto de Lei nº 3834 de 2025".

O projeto havia trancado a pauta da Câmara dos Deputados a partir da terça-feira, 23. Com a matéria sob regime de urgência desde 9 de agosto, foi esgotado o prazo de 45 dias para a apreciação, o que passou a impedir a votação de outras propostas.