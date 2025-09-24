Avião de pequeno porte cai e deixa quatro pessoas mortas no Pantanal de Mato Grosso do Sul

Um avião de pequeno porte caiu no Pantanal dO Mato Grosso do Sul, na região de Aquidauana. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira, 23, de acordo com o Corpo de Bombeiros. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Segundo o G1, as vítimas são: Marcelo Pereira de Barros (piloto e proprietário da aeronave), Kongjian Yu, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr.