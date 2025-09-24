Avião que caiu com um dos maiores arquitetos do mundo voava fora do horário permitido

O Hotel Barra Mansa esclareceu que a aeronave envolvida no acidente não fazia parte dos serviços oferecidos pelo estabelecimento, tratando-se de um voo particular.

A delegada disse que a primeira providência ao chegar ao local foi a retirada das vítimas dos restos do avião, que explodiu ao tocar o solo. "Priorizamos a extração das vítimas dos destroços da aeronave e a tentativa de identificar as vítimas. Ainda há necessidade de individualizar as identidades das vítimas que acabaram em óbito, já que no sinistro a aeronave acabou carbonizando e trouxe diversos prejuízos para a identificação desses corpos. Fizemos oitivas e requisitamos exames", disse.

Durante a análise inicial, não foi possível realizar o reconhecimento pessoal por documentos nem pela papiloscopia comum das vítimas.

A confirmação inicial das identidades foi baseada em depoimentos de testemunhas e familiares.

Até o início da noite, a delegada aguardava a chegada da equipe de peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), dificultada pelo isolamento do local. "Aguardamos a chegada da equipe para que a gente possa se aprofundar no local onde se encontram os destroços da aeronave, verificar quais são condições da aeronave e quais eram as condições do voo."

As famílias já foram informadas sobre a necessidade de fornecer material genético para confronto de DNA (ácido desoxirribonucleico). O filho do piloto, de 8 anos, entregou amostra que, junto com as demais, foi encaminhada para Campo Grande.