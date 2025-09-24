Boi: México reforça controle após caso de mosca da bicheira

Cidade do México, 24/09/2025 - O México ativou medidas emergenciais, na segunda-feira (22), após detectar um novo caso de miíase (doença produzida pela infestação de larvas) causada pela mosca da bicheira em gado no Estado de Nuevo León, na fronteira com os Estados Unidos.O animal, encontrado na cidade de Sabinas Hidalgo, veio do Estado de Veracruz, no Golfo do México, segundo informou o Serviço Nacional de Saúde, Segurança e Qualidade Agroalimentar (Senasica). O caso mais recente havia sido reportado em 9 de julho em Veracruz, o que levou Washington a suspender a importação de gado vivo do México. O bloqueio às importações de gado tem causado problemas ao governo mexicano, que já vinha lidando com os impactos das ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, neste ano. O governo e criadores de gado tentam reverter a proibição. Se ela continuar até o fim do ano, a Federação de Pecuaristas do México estima perdas de até US$ 400 milhões.O secretário de Agricultura do México, Julio Berdegué, afirmou em uma publicação na rede X que o país está "controlando o caso isolado de miíase em Nuevo León", conforme as medidas de combate ao parasita acordadas com os EUA em agosto. A secretária de Agricultura dos EUA, Brooke Rollins, declarou que Washington tomará "medidas decisivas para proteger nossas fronteiras, mesmo sem cooperação" e afirmou que a suspensão das importações de gado, bisões e cavalos mexicanos continuará. Fonte: Associated Press.Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.